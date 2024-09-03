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Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Fatih Arslan  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştu Fotoğraf: Fatih Arslan/AA

Konya

Bir pancar tarlasının yanında, Mısırlı Yaylası mevkisinde merada oluşan obruk tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Mehmet Özata, olayla ilgili şunları söyledi:

"Karapınar Mısırlı Yaylası köyündenim. Bugün babamla görüşmüştük, koyunları otlatan çoban, bir yerin çöktüğünü söylemiş. Geldik baktık, gerçekten büyük bir çöküntü var. Diğer obruklardan çok farklı görünüyor. Durum bu."

Özata, bölgedeki obrukların fazlalığına da dikkat çekerek, "Bu bölgede çok fazla obruk var. Mısırlı civarında 6-7 tane obruk oluştu. Farklı çöküntüler oluyor. Ne olacağını bilmiyoruz, endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Obruğun meydana geldiği sırada pancar tarlasında çalışan işçi Nasir Ahmet ise olayı şöyle anlattı:

"Dün gece saat 02.30'da bir ses duydum. Sabah pancar tarlasına geldiğimde büyük bir çöküntü gördüm. Abimi aradım, durumu anlattım ve fotoğraf çektim. Çok korktuk, gece vana çevirmeye gelmiştim. Buradan motosikletle bile geçmeye korkuyorum. O ses uçak sesi gibiydi, meğer burası çökmüş."

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ekmekçi Yaylası'nda yine bugün 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında bir başka obruk oluşmuştu.

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Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştu

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