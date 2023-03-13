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Konya-Antalya kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile Konya-Antalya kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kadriye Coşkun  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Konya-Antalya kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama Fotoğraf: Kadriye Coşkun/AA

Konya

İlçe merkezinde sağanak yağmur etkili olurken özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde tipi ve kar nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Trafik ekipleri tarafından Seydişehir ilçesi çıkışı Marangozlar Kavşağından itibaren zaman zaman araç geçişine izin verilmezken, yolda kalan araçlar ile sürücülerin kurtarılması ve yolun tekrar trafiğe açılmasıyla akış sağlanıyor.

Karayolları ekipleri tarafından aralıksız küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

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