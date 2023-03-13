Niğde'de depremlerde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Niğde'de ağır hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.
Niğde
Depremler nedeniyle hasar tespit çalışması yapan ekipler, Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki 1989'da yapılan İl Özel İdaresi Cami'nin minaresinin yıkılmasına karar verdi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Şerefesine halat bağlanan minare, iş makinesiyle yıkıldı.
Yıkımı, yoldan geçen vatandaşlar da izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.