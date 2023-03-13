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Gündem, Asrın felaketi

Niğde'de depremlerde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Niğde'de ağır hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Abdullah Özkul  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Niğde'de depremlerde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Niğde

Depremler nedeniyle hasar tespit çalışması yapan ekipler, Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki 1989'da yapılan İl Özel İdaresi Cami'nin minaresinin yıkılmasına karar verdi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Şerefesine halat bağlanan minare, iş makinesiyle yıkıldı.

Yıkımı, yoldan geçen vatandaşlar da izledi.

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Niğde'de depremlerde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

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