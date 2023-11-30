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Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kocaeli'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İbrahim Aktaş  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Kocaeli

Sabah saatlerinde Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Sağanak nedeniyle İzmit ve Derince ilçeleri sınırındaki Çınarlı Deresi'nin taşması sonucu Ahududu Sokak'taki İzmit Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait yapının bir bölümü yıkıldı.

Ekipler, çökmenin yaşandığı bölgede iş makinesi yardımıyla beton bloklarla önlem aldı.

Öte yandan Çınarlı Mahallesi Karaahmet Sokak'taki bir iş yerinin bodrum katını suyun basma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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