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Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Kocaeli'de kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tahir Turan Eroğlu, Nuri Dinçer Akçaharman  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Kocaeli'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Nuri Dinçer Akçaharman/AA

Kocaeli

İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nden geçen dere, yağışın ardından taştı.

Turan Güneş Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle de trafik aksadı.

Belediye ekipleri, taşkınların yaşandığı ve birikintilerin oluştuğu bölgelerde temizlik ve tahliye çalışması başlattı.

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