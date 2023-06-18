Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Kocaeli'de kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kocaeli
İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nden geçen dere, yağışın ardından taştı.
Turan Güneş Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle de trafik aksadı.
Belediye ekipleri, taşkınların yaşandığı ve birikintilerin oluştuğu bölgelerde temizlik ve tahliye çalışması başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.