Kocaeli'de plastik su tankı üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik su tankı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli
Şekerpınar Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.