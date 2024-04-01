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Kocaeli'de plastik su tankı üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik su tankı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esmer Geçal  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Kocaeli'de plastik su tankı üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Şekerpınar Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

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