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Kocaeli'de park halindeki 35 aracın camları kırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açık otoparktaki 35 aracın camları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Sefa Tetik, Şahin Oktay  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Kocaeli'de park halindeki 35 aracın camları kırıldı Fotoğraf: Sefa Tetik/AA

Kocaeli

Karabaş Mahallesi'nde bulunan açık otoparkta park halindeki araçlarının camlarının kırık olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Otoparka gelen ekipler, sert cisimle camlarına zarar verilen 35 araç olduğunu tespit etti.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, araçların camlarını kıranları tespit etmek için çalışma başlattı.

Araç sahiplerinden Yakup Çep, aracının ön camının kırık olduğunu görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bugüne kadar böyle bir şeye hiç denk gelmedim. Aracımı bıraktıktan 1,5 saat sonra geldiğimde bu haldeydi. Yaklaşık 35-40 aracın camları kırılmış. Buraya devamlı araç bırakıyordum, neden yaptılar bilmiyorum. İlk başta kendi aracımda hasar var diye düşündüm ama diğer araçlarda da böyle olduğunu gördüm. Yapan kişi neye sinirlendiyse sırayla araçların ön camlarını patlatarak gitmiş." dedi.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Görüntülerde, şüphelinin akşam saatlerinde kent merkezinden yürüyerek sahildeki otoparka gelmesi yer alıyor.

Elindeki kaldırım taşını park halindeki araçların ön camlarına fırlatarak araçlara zarar veren şüpheli, daha sonra şehir merkezine doğru yürüyerek gözden kayboluyor.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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