Dolar
29.16
Euro
32.01
Altın
2,034.09
ETH/USDT
2,249.20
BTC/USDT
43,922.00
BIST 100
7,659.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Trakya'daki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 43'e yükseldi

Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su seviyeleri azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda ortalama doluluk oranı, bir ayda yüzde 43'e ulaştı.

Özgün Tiran  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Trakya'daki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 43'e yükseldi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son bir ayda alınan yağışlarla barajlara 91 milyon 165 bin metreküp su geldi.

Trakya'da bulunan 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip bu barajlardaki toplam su miktarı, 474 milyon 237 bin metreküpe çıktı. Bu miktar 20 Kasım'da 383 milyon 72 bin metreküp seviyesindeydi.

Geçen yıl aralık ayında ise 14 barajdaki su miktarı 524 milyon 831 bin metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Edirne'de 20 Kasım'da 189 milyon 992 bin metreküp olarak ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, 20 Aralık'ta 219 milyon 465 bin metreküpe yükseldi.

Aynı dönemde Kırklareli'nde 4 barajdaki toplam su miktarı 89 milyon 256 bin metreküpten 101 milyon 445 bin metreküpe, Tekirdağ'da bulunan 4 barajdaki su miktarı ise 126 milyon 777 bin metreküpten 153 milyon 327 bin metreküpe çıktı.

Trakya'daki 14 barajda 20 Kasım'da yüzde 34 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı 20 Aralık'ta yüzde 43 olarak kayıtlara geçti.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, son bir ayda görülen sağanak ve karın barajları olumlu etkilediğini belirtti.

Şaylan, "Sadece Kırklareli'nde barajlarımıza yaklaşık 13 milyon metreküp su geldi bir ay içinde. Bu da önümüzdeki sene için ekilecek olan ürünlerle ilgili çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Barajlarda içme suyu ve sulama suyuyla ilgili bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum." dedi.

Söz konusu 14 barajın 20 Kasım-20 Aralık 2023 dönemleri itibarıyla doluluk oranları şöyle:

Rezervuar adıİL20.11.2023 Hacim (milyon m3)20.11.2023 Doluluk Oranı %20.12.2023 Hacim (milyon m3)20.12.2023 Doluluk Oranı %
SüloğluEdirne19,1044220,05644
AltınyazıEdirne3,446911,07830
HamzadereEdirne114,51655133,65064
KadıköyEdirne2,16347,27813
SultanköyEdirne12,0034416,67562
Y.KarpuzluEdirne24,7975630,72870
ArmağanKırklareli28,0705430,95860
ÇayırdereKırklareli14,1425016,04256
KayalıköyKırklareli19,6571323,60516
KırklareliKırklareli22,2662030,84027
ÇokalTekirdağ116,61457126,65062
KaraidemirTekirdağ4,215421,53819
NaipköyTekirdağ1,83483,26515
TürkmenliTekirdağ0,24521,87412
TOPLAM
383,07234474,23743



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik, Kosova'da eğitim alanındaki desteklerine devam ediyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyor
Yurdun doğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Muğla'da sağanak ve fırtınamsı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaştı

Benzer haberler

Trakya'daki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 43'e yükseldi

Trakya'daki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 43'e yükseldi

Trakyalı çiftçiler, buğdayda verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine yükseldi

Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu

Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
Çanakkale'nin içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nda doluluk yüzde 49,79'a ulaştı

Çanakkale'nin içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nda doluluk yüzde 49,79'a ulaştı
Projeleriyle "ilk"lere imza atan DSİ, içme suyu miktarını 170 milyon metreküp arttıracak

Projeleriyle "ilk"lere imza atan DSİ, içme suyu miktarını 170 milyon metreküp arttıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet