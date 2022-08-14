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Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Melih Palas   | 14.08.2022
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli

4 Temmuz Mahallesi Gökçetepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Yangının çıkmasına sebebiyet veren 1 kişi gözaltına alınmıştır. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.

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