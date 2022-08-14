Türkiye'den Mısır'daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'daki Abu Sifin Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Mısır'ın Giza kentindeki Abu Sifin Kilisesi'nde, 14 Ağustos günü çıkan yangında onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, olayda yaşamını yitirenlerin aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.
Mısır Kıpti Kilisesi'nden gün içinde yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Kahire'nin batısında yer alan Giza'da bulunan kilisede çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaraladığı duyurulmuştu.