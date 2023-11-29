Kocaeli'de devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kocaeli
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı servis minibüsü yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile 8 işçi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.