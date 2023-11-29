Dolar
28.95
Euro
31.81
Altın
2,043.74
ETH/USDT
2,056.50
BTC/USDT
38,117.00
BIST 100
8,099.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 2 gün önce dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
logo
Gündem

Kocaeli'de devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Cem Ali Kuş, Esmer Geçal  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Kocaeli'de devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı servis minibüsü yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile 8 işçi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Yalova'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Ticaret Bakanlığı ve MİT operasyonuyla Hatay'da 1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi
Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de
Kocaeli'de devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Kocaeli'de devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı

Kocaeli'de devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı

Ankara'da direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Hem antrenörü hem sporcusu olduğu branşta bileği bükülemeyen gençler yetiştiriyor

Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı parçaları 2 kişiyi yaraladı

Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı parçaları 2 kişiyi yaraladı
Üç boyutlu modelleme tekniğiyle yaptığı minyatür evler gerçeğini aratmıyor

Üç boyutlu modelleme tekniğiyle yaptığı minyatür evler gerçeğini aratmıyor
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı

Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet