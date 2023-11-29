Sağlık Bakanı Koca'dan Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerine ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımlarının devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan askeri uçağın sabah saatlerinde Kayseri'den, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na gönderildiğini belirtti.
Kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihazın yer aldığı uçağın dönüşte, çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçileri tedavileri için Türkiye'ye getirileceğini ifade eden Koca, ilgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.
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Gazze’ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri’den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 29, 2023
Mısır El-Ariş’e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise; çoğunluğu… pic.twitter.com/1r79KerJme