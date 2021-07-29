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Kocaeli'de çıkan orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan orman yangını, özel harekat polislerinin desteğiyle söndürüldü.

Tahir Turan Eroğlu,İlhami Çetin   | 29.07.2021
Kocaeli'de çıkan orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü

Kocaeli

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İzmit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazöz ve iş makineleriyle yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına destek veren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, alevler arasında kalan hayvanları kurtardı.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da yangını söndürmek için seferber olan polisleri sosyal medya hesabından kutladı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için bölgeye 2 araç ve 8 personel gönderildiği bildirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde de buğday, arpa ve yulaf ekili tarlalarda çıkan ve ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 7 dönüm arazi zarar gördü.

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