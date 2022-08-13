Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,985.50
BTC/USDT
24,403.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Murat Yıldırım   | 13.08.2022
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Uzunkum, Babalı, Tuzağzı ve Dikili plajlarında denize girmek yasaklandı.

Vatandaşların mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girmeleri istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da narkoterör operasyonu başlatıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi
Van Gölü'nün zemininden 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Kocaeli'de 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice Yüzbaşı TSK'nın emrinde

Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice Yüzbaşı TSK'nın emrinde
Hatay'da izleme ve koruma çalışmaları deniz kaplumbağası yuvalarını artırdı

Hatay'da izleme ve koruma çalışmaları deniz kaplumbağası yuvalarını artırdı
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet