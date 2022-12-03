Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,292.70
BTC/USDT
17,070.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şahin Oktay   | 03.12.2022
Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Kocaeli

İlçedeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren geridönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındıktan bir süre sonra tamamen söndürüldü.

İtfaiyenin içeriden ve dışarıdan soğutma çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul merkezli 16 ildeki gümrük operasyonunda 40 zanlı yakalandı
Gençler istedi, Bakan Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı
Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Amasra'da maden ocağındaki yangının sönmesi baraj sızdırmazlığıyla mümkün

Denizli'de kimya malzemeleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri yeni sezon için gün sayıyor

Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri yeni sezon için gün sayıyor
Adana'da kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Çin polisi, Şanghay'da protestoların yapıldığı caddeyi barikatlarla kapattı

Çin polisi, Şanghay'da protestoların yapıldığı caddeyi barikatlarla kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet