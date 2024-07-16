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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 59 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 59 personel istihdam edecek.

Mustafa Çalkaya  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 59 işçi alınacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

İkinci kaptan, ikinci mühendis, büro personeli, tekniker, gemici ve yağcı unvanlarında olmak üzere 59 kişi alınacak.

İlana başvurular, 22 Temmuz'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi duyurulacak.

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