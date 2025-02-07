Dolar
35.98
Euro
37.27
Altın
2,860.37
ETH/USDT
2,770.80
BTC/USDT
98,732.00
BIST 100
9,872.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor
logo
Gündem

Kış Tatbikatı-2025 tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Ocak'ta başlayan Kış Tatbikatı-2025'in planlandığı gibi büyük başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Kış Tatbikatı-2025 tamamlandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda düzenlenen Kış Tatbikatı-2025'in, dost ve müttefik unsurların katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikatla, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme ve eğitim seviyelerini geliştirmelerinin amaçlandığı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tatbikata katılan dost ve müttefik ülkeler, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen gösterdikleri üstün performansla tüm hedefleri tam isabetle imha etti. 20 Ocak 2025'te başlayan ve 5 Şubat 2025'te Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirilen Kış Tatbikatı-2025, planlandığı gibi büyük başarıyla tamamlandı."

Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve fırtınamsı rüzgar uyarısı
Sırp suç örgütü elebaşının İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada karar
Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak
Fethiye'de kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne battı
TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da gerçekleşecek

Benzer haberler

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırıldı

Kış Tatbikatı-2025 tamamlandı

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Güler ile Ticaret Bakanı Bolat, Hatay'da depremzede ailelerin evlerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Güler ile Ticaret Bakanı Bolat, Hatay'da depremzede ailelerin evlerini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığından 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığından 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet