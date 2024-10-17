Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de gözaltına alındı.
Kırıkkale
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, terör örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu B.A.H'yi kent merkezinde yakaladı.
Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.