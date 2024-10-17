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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'i kabul etti.

Mehmet Tosun  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'i kabul etti

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