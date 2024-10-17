Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'i kabul etti https://t.co/HuBpkfoCxS pic.twitter.com/KoLCVvDapB— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 17, 2024