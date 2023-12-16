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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar şiddetini arttırdı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özgün Tiran  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar şiddetini arttırdı Fotoğraf: Özgün Tiran / AA

Kırklareli

Kentte sabah başlayan yağış, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda tipi şeklinde etkili olmaya devam ediyor.

Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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