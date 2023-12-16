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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Adem Balta  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Kazak halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum." ifadesini kullandı.

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