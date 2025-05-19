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Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapan paramotor kamyonetin üzerine düştü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu yapan paramotor, park halindeki kamyonetin üzerine düştü.

Tevfik İşçi, Özgün Tiran  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapan paramotor kamyonetin üzerine düştü

Kırklareli

8 Kasım Stadı'nda düzenlenen tören sırasında gökyüzünde Türk bayrağıyla bir süre uçuş gerçekleştiren paramotor pilotu Ersin Özkul, inişe geçtiği sırada teknik arıza yaşadı.

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Kontrolden çıkan paramotor, Yeni Mahalle Emrullah Efendi Caddesi’nde park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pilot Özkul ve paramotor, itfaiye ekiplerince aracın üzerinden indirildi.

Pilotun yara almadığı kaza, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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