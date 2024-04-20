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Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

Özgün Tiran  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli

Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü.

Karakaş Mahallesi Karakaşbey Sokak'taki kafe olarak kullanılan Geç Osmanlı dönemine ait 2 katlı tarihi binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da müdahale etti.

Tarihi binanın yanında bulunan 4 katlı apartmanda da mantolamanın yanması üzerine bina sakinleri tahliye edildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Yangın söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın ardından ekiplerin 7-8 dakikada bölgeye ulaştığını söyledi.

Yangının bilgisayar odasından çıktığının tahmin edildiğini belirten Bulut, "Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması en büyük temennimiz, tüm halkımıza geçmiş olsun diyorum. Yangın söndürüldü, tamamen kontrol altında. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor, herhangi bir risk teşkil etmiyor." dedi.

Bulut, yangına kısa sürede müdahalede bulunan tüm ekiplere teşekkür etti.

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