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Kırklareli'nde 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Kırklareli'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 100 dekarlık alan zarar gördü.

Tevfik İşçi  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Kırklareli'nde 100 dekarlık buğday ekili alan yandı Fotoğraf: Tevfik İşçi/AA

Kırklareli

Tatarköy'deki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

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