Dolar
32.90
Euro
35.32
Altın
2,331.46
ETH/USDT
3,315.70
BTC/USDT
61,360.00
BIST 100
10,751.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türk firmalarının Cezayir'deki yatırımları 6 milyar doları aşmış durumda, 30 bin civarında Cezayirli kardeşimize iş imkanı oluşturuyorlar. Bu yatırımların önümüzdeki dönem daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Harun Kutbe  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk firmalarının Cezayir'de yaptıkları yatırımların 6 milyar doları aştığını belirterek, "30 bin civarında Cezayirli kardeşimize iş imkanı oluşturuyorlar. Bu yatırımların önümüzdeki dönem daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Yılmaz, Cezayir programları kapsamında, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından Muradiye Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Yılmaz, Tebbun ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının samimi selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini ilettiklerini söyledi.

Türkiye ve Cezayir'in iki dost kardeş ülke olarak her alanda ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolara ulaştı ve Cumhurbaşkanlarımızın hedef olarak koyduğu 10 milyar dolara her geçen yıl yaklaşıyoruz. Türk firmalarının Cezayir'de yaptıkları yatırımlar 6 milyar doları aşmış durumda, 30 bin civarında Cezayirli kardeşimize iş imkanı oluşturuyorlar. Bu yatırımların önümüzdeki dönem daha da artacağına inanıyoruz. Müteahhitlik alanında da 21 milyar doları aşan çok sayıda projeyi Türk firmaları gerçekleştirdi bugüne kadar. Önümüzdeki dönem yeni projelere de katkıda bulunmaya devam edeceklerine inanıyoruz."

Yılmaz, bugünkü uluslararası fuara çok güçlü bir heyetle katılım sağladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'den ve Cezayir'de çalışan firmaları dahil ettiğinizde 80'in üzerinde firmayla, kuruluşla katılım sağlıyoruz. Bu ziyaretin ve firmaların bir araya gelişinin ilişkilerimize yeni bir ivme katacağına inanıyoruz." dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına karşı ortak dayanışma

Tebbun ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel, küresel gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Afrika ilişkilerinde Cezayir'in çok önemli bir konumu olduğunu bir kez daha teyit ettik. Türkiye ve Cezayir olarak üçüncü ülkelerde de ortak hareket etmemizin mümkün olduğunun altını çizdik. Diğer taraftan Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına karşı yine Cezayir ve Türkiye'nin dayanışmasının altını çizdik. Bu konuda Cezayir ve Türkiye olarak her platformda dayanışmamızı sürdüreceğiz ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Sayın Tebbun'a ve heyetine bize geldiğimiz andan itibaren gösterdikleri büyük misafirperverlik için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyarette Aile Bakanımız Mahinur Hanım, Ticaret Bakanımız Ömer Bey ile birlikteyiz. Mahinur Hanım aynı zamanda Cezayir'de büyükelçi olarak görev yaptı. Kendisine de bu ilişkilere yaptığı katkıdan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz."

Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkileri her düzeyde geliştirmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Bürokrasiden kültür sanat alanına, ekonomiden savunma güvenlik konularına varıncaya kadar her konuda Cezayir ve Türkiye, ilişkilerini derinleştirmeye devam edecektir. Bu vesileyle kardeş Cezayir halkına en derin saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Görüşmeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti
Siirt'te anız yangını çıkan alanlarda hasar tespiti tamamlandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Samake'yi kabul etti
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, 747 bin 52 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Bakan Bolat: Cezayir'le ortak ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolara ulaştırma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz

Bakan Göktaş: Cezayir'de bulunan Türk iş insanlarının varlığı hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip

Bakan Göktaş: Cezayir'de bulunan Türk iş insanlarının varlığı hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Başbakanı Arbavi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Başbakanı Arbavi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Amacımız istikrar içinde kalkınmamızı sürdürmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Amacımız istikrar içinde kalkınmamızı sürdürmek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet