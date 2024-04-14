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Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor.

Mehmet Can Demirkaya  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor Fotoğraf: Mehmet Can Demirkaya/AA

Kırıkkale

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, polis ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de ulaşımın normal seyretmesi amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklarda tedbirler aldı.

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