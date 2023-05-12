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Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti

Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.

Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

Sosyal medya hesabında değişiklik

Kerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.

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