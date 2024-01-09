Dolar
29.97
Euro
32.77
Altın
2,030.20
ETH/USDT
2,358.30
BTC/USDT
45,930.00
BIST 100
7,736.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.

Orhan Kuzu  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı

Karabük

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2000 rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kayak merkezi, etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü merkezde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bursa-İstanbul deniz otobüsünün bugünkü seferleri iptal edildi
Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı

Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı

Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor

Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı
Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar etkili oluyor

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet