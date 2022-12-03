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KDK engellilerin başvurularını "öncelikli" incelemeye ve sonuçlandırmaya devam ediyor

Engelli bireylerin başvurularına öncelik veren Kamu Denetçiliği Kurumu, bugüne kadar iş yerine yakın lojmana taşınmak isteyen, evde fizik tedavi başvurusu reddedilen, naklen atama bekleyen engelli bireylerin taleplerinin karşılanmasına aracılık etti.

İsmet Karakaş   | 03.12.2022
KDK engellilerin başvurularını "öncelikli" incelemeye ve sonuçlandırmaya devam ediyor

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar yaklaşık 2 bin engelli, kamu idareleriyle yaşadıkları sorunların çözümü için KDK'nin kapısını çaldı.

Bu kapsamda yapılan ve sonuçlandırılan başvurulardan bazılarına yer verilen açıklamaya göre, çalıştığı kuruma bağlı lojmanda ikamet eden bir başvurucu, geçirdiği kalp krizi sonrası yüzde 44 engelli hale geldi. İş yerinin lojmanına uzak olması ve servise binmekle ilgili sıkıntılar yaşamasından dolayı sağlığının olumsuz etkilendiğini ifade eden başvurucu, iş yerine yakın lojmana nakli için KDK'ye başvurdu. Talebi haklı bulan KDK, ilgili kurumla temasa geçerek lojman değişikliğinin yapılmasını sağladı.

Evde bakım hizmeti alamayan vatandaşın sorununu KDK çözdü

"Evde fizik tedavi veya 3. basamak sağlık kuruluşunda yatarak fizik tedavi alması uygundur" raporu bulunmasına rağmen evde fizik tedavi hizmeti talebi reddedilen başvurucu, KDK'ye başvurdu.

Sorununun çözülmesi için ilgili kurum ile görüşmeler yapan KDK'ye, bireyin ihtiyaçları doğrultusunda fizik tedavi hizmetlerinden yararlanmasına karar verildiği bildirildi.

Engelli aylığı KDK sayesinde bağlandı

Engelli başka bir başvurucu ise 2021'de aldığı engelli raporu doğrultusunda Ankara'ya atanma isteminde bulundu, ancak talebi karşılanmadı. KDK'nin ilgili kurumla temasa geçmesi sonrası, mazereti göz önünde bulundurulan engellinin, Ankara'ya naklen ataması gerçekleştirildi.

Doğuştan işitme engelli olan bir başvurucu ise yüzde 69 oranındaki engelli raporuna rağmen sosyal hizmetler il müdürlüğüne yaptığı engelli aylığı bağlanması talebinin reddi üzerine KDK'ye başvurdu.

İlgili idari kurumlarla yazışmalar yapan KDK'ye, başvurucunun engelli aylığının bağlanması talebinin uygun bulunduğu yönünde karar verildiği iletildi.

KDK'ye, kurumun internet sitesi üzerinden ücretsiz başvuru yapılabiliyor.

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KDK engellilerin başvurularını "öncelikli" incelemeye ve sonuçlandırmaya devam ediyor

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