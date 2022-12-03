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Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliğiyle mücadele' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede topyekun ve seferberlik anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.12.2022
Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliğiyle mücadele' paylaşımı

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından iklim değişikliğinin etkilerinin anlatıldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan kısa filmi paylaştı.

İyi bir dünyada yaşamanın, temiz hava solumanın ve temiz suya ulaşmanın herkesin hakkı olduğunu belirten Kurum, "İklim değişikliği hepimizi değişime zorluyor. Bu mücadelede topyekun, seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Kaynaklarımız sınırsız değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde iklim değişikliği sonucu doğada meydana gelen değişimlerin aktarıldığı kısa filmle son yıllarda artan küresel ısınmaya dikkat çekilerek, doğal kaynakların korunması gerektiği mesajı verildi.

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