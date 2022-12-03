Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliğiyle mücadele' paylaşımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede topyekun ve seferberlik anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
Ankara
Kurum, sosyal medya hesabından iklim değişikliğinin etkilerinin anlatıldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan kısa filmi paylaştı.
İyi bir dünyada yaşamak— Murat KURUM (@murat_kurum) December 3, 2022
Temiz hava solumak
Temiz suya ulaşmak herkesin hakkı 🌍#İklimDeğişikliği hepimizi değişime zorluyor. Bu mücadelede topyekûn, seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorundayız.
Kaynaklarımız sınırsız değil ! pic.twitter.com/hiDUT2iI8h
İyi bir dünyada yaşamanın, temiz hava solumanın ve temiz suya ulaşmanın herkesin hakkı olduğunu belirten Kurum, "İklim değişikliği hepimizi değişime zorluyor. Bu mücadelede topyekun, seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Kaynaklarımız sınırsız değil." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde iklim değişikliği sonucu doğada meydana gelen değişimlerin aktarıldığı kısa filmle son yıllarda artan küresel ısınmaya dikkat çekilerek, doğal kaynakların korunması gerektiği mesajı verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.