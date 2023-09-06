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Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hakan Firik  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü

Balıkesir

Kırsal Arıtaşı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ulaşımın zor olduğu vadi içinde başlayan yangına ilk olarak havadan 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 2 su tankeri, 5 arazöz ve 60 kişilik bir ekiple müdahale edildi.

Yapılan yoğun müdahaleyle alevler söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.

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Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü

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