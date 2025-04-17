Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın söndürüldü
Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri
Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi yakınlarındaki Tuzla Gölü'nün kuzey doğusunda dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle sabaha karşı kontrol altına alındı.
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Arazinin balçık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorluk yaşadığı yangında, yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.