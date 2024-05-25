Kayseri'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Kayseri
Merkeze bağlı Kocasinan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.
Yollardaki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.
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