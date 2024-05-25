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Kayseri'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Hakan Can Şahin  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Kayseri'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Merkeze bağlı Kocasinan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.

Yollardaki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.


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