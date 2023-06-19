Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kayseri
Kent merkezinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin bahçelerini su bastı.
Vatandaşlar yollardaki mazgalların kapaklarını kaldırarak, biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.
Şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.