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Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Murat Asil  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Kayseri'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Murat Asil/AA

Kayseri

Kent merkezinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin bahçelerini su bastı.

Vatandaşlar yollardaki mazgalların kapaklarını kaldırarak, biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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