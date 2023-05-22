Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Kayseri
Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi.
Sağanağın ardından su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.