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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri sürüyor.

Cihan Demirci, Doğukan Vurgun  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Edirne

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Sınır kapılarında 24 saat oy verme işlemi gerçekleşiyor.

Kapıkule'de oy kullanan Hikmet Ateş, AA muhabirine Almanya'dan iznini geçirmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

İstanbul'a gitmeden önce oy kullandığını belirten Ateş, "Her şey vatan için. Allah bugünlerimizi aratmasın, bu vatanı korusun. Vatanımız dünyanın en güzel ülkesi. Gençler bu vatana sahip çıksın. Memleketimiz çok güzel." dedi.

Ateş, herkesin vatandaşlık vazifesini yaparak oy kullanması gerektiğini vurguladı.

"Vatan bizim, iyi olsun, güzel olsun her şey"

Tahire Ateş de oyunu Kapıkule'de oy kullanma peronunda kısa sürede kullandığını ifade etti.

Seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Ateş, "Hangisi hayırlıysa o gelsin. Vatanımız çok çok güzel kıymeti değeri bilinsin. Çok memnunuz biz, her sene yurt dışından geldiğimizde değişiklikler görüyoruz. Vatan bizim, iyi olsun güzel olsun her şey. Gençler rahat rahat yaşasınlar bundan sonra da." diye konuştu.

Hollanda'dan gelen Nazmi Demir de Türkiye'de oy kullanmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Oy kullanma peronundaki sandık kurulu görevlilerinin bilgilendirmesinin ardından oyunu kısa sürede kullandığını belirten Demir, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

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