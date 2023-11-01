Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Kayseri'de yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Kayseri
A.D. idaresindeki 50 UG 202 plakalı yolcu taşıyan midibüs, Kayseri-Niğde kara yolu 51. kilometrede yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.