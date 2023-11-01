Dolar
28.33
Euro
29.88
Altın
1,988.79
ETH/USDT
1,801.20
BTC/USDT
34,588.00
BIST 100
7,367.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Belçika'nın Namur şehrinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto ediyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Gündem

Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Kayseri'de yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Müzahim Zahid Tüzün  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

A.D. idaresindeki 50 UG 202 plakalı yolcu taşıyan midibüs, Kayseri-Niğde kara yolu 51. kilometrede yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Slovenya Büyükelçisi Rencelj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesi 8 ülkede yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti
TRT Çocuk, 15. yılında sevilen yapımlarının yeni bölümlerini ekrana getiriyor
Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Benzer haberler

Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Devlet desteğiyle kurulan tesiste Anadolu mandasının sütü katma değer kazanıyor

Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Fareler üzerinde "nanoparçacık"la yapılan radyoterapiyle kanserli hücreler azaltıldı

Fareler üzerinde "nanoparçacık"la yapılan radyoterapiyle kanserli hücreler azaltıldı

Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasında firma yetkilisi gözaltına alındı

Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasında firma yetkilisi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet