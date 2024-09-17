Dolar
34.05
Euro
37.92
Altın
2,585.15
ETH/USDT
2,301.00
BTC/USDT
58,513.00
BIST 100
9,665.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin esaslar belirlendi
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonlarda aranan 41 şüpheliden 29'u yakalandı
Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri ithalat denetimi kapsamına alındı

Benzer haberler

Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı

Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı

AK Parti'li Sırakaya: Almanya'da 2 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangınla ilgili tüm detayları yakinen takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığından Almanya'da 2 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangına ilişkin açıklama

Almanya'da çıkan yangında Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Almanya'da çıkan yangında Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Ata tohumundan üretilen tescilli Cırgalan biberi yurt dışına da gönderiliyor

Ata tohumundan üretilen tescilli Cırgalan biberi yurt dışına da gönderiliyor
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet