Kayseri'de havai fişek kullanımı yasaklandı
Kayseri Valiliğince kentte hava fişek kullanımının yasaklandığı bildirildi.
Kayseri
Valiliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde her türlü havai fişek kullanımının ikinci bir karar alınıncaya kadar sınırlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem başlatılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.