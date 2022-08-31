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Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama

Kayseri'de bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şüpheli tarafından darbedilen polis memuru F.Ç, şikayetçi olmaması için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin, "Zaten ben şikayetçi oldum." dedi.

Ergün Haktanıyan   | 31.08.2022
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama

Kayseri

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şüpheli tarafından darbedilen polis memuru F.Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini darbeden kişinin görevini bilmediğini belirterek, olayın yaşanmasının ardından Vali Gökmen Çiçek ile kaymakam ve emniyet müdürünün hemen hastaneye geldiğini ifade etti. F.Ç, bu durumun kendisini şaşırttığını ve mutlu ettiğini söyledi. F.Ç, hastaneye AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da gelerek kendisini ziyaret ettiğini kaydetti.

"Size şikayetçi olunmaması konusunda gerek bir siyasi parti tarafından gerekse devlet kanadı tarafından bir baskı yapıldı mı?" sorusu üzerine F.Ç, şöyle konuştu:

"Kesinlikle hayır. Tam tersine... Dediğim gibi valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden daha çok üzüntülü, daha böyle gergindiler. Sanki bana değil de onlara yapılmış gibi, benden daha çok üzgündüler. Ben de şaşırdım yani orada. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. 'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi. Arkadaşlar geldi her konuda yardımcı oldular. Zaten ben şikayetçi oldum. Artık hukuka kalmış. Yani hakimin, mahkemenin takdiri."

Polis memuru F.Ç, "Hem üzüntülüyüm, yaşadığım olaydan dolayı hem de emniyetin, devletimin, valimin, kaymakamımın bu kadar sahiplenmesi, bu kadar koruması gerçekten çok mutluyum yani üzüntüm gitti yerine mutluluk yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Valiliği, Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru F.Ç’yi darbeden şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

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