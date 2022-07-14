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Kayseri'de 752 kilometrekarelik iç sularda jandarma görev başında

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yaklaşık 2 ay önce kurulan Asayiş Bot Timi, kentteki iç sularda suç ve suçlularla mücadele ile arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

Müzahim Zahid Tüzün   | 14.07.2022
Kayseri'de 752 kilometrekarelik iç sularda jandarma görev başında

Kayseri

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Yamula Baraj Gölü'nde konuşlandırılan bot timi, Jandarma Genel Komutanlığınca Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında açılan kursları başarıyla tamamlayan ve iyi derecede yüzme bilen gönüllü personelden oluşuyor.

İç sularda sit alanlarının kontrolünü sağlamak, orman yangınlarını ihbar etmek, usulsüz su ürünleri avcılığını önlemek, kültür ve tabiat varlıklarını korumak, kaçakçılıkla mücadele gibi görevler üstlenen tim ayrıca göller, barajlar ve su üstü ulaşımına imkan veren yerlerde deniz araçlarından yapılacak yardım çağrılarına müdahale etmek, gerektiğinde arama kurtarma görevlerini de yürütmek için faaliyet gösteriyor.

Doğal hayatın korunması amacıyla da kurulan tim bünyesindeki personel, 6,5 metre uzunluğunda lastik şişme bot, can kurtarıcı yelek ve can simidi gibi malzemelerle etkin görev yaparak bölge halkına güven veriyor.

Tim, talep halinde çevre illere de göreve gidiyor

Jandarma Asayiş Bot Timi Komutanı Astsubay Çavuş Ali Öte, AA muhabirine, jandarmanın her alanda ve her yerde göreve hazır olduğunu söyledi.

Mesai mefhumu gözetmeden vatandaşın huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını belirten Öte, şunları kaydetti:

"Asayiş Bot Timi, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği'nin genel olarak jandarmaya verdiği tüm görev yetkilere sahiptir. Asayiş Bot Timi, Kayseri'de 752 kilometrekarelik alanda iç güvenlik birliklerine, göller, barajlar ve su üstü ulaşımına imkan veren akarsularda emniyet ve asayiş hizmetlerinin ifasında destek vermektedir. Asayiş Bot Timi, Yamula, Sarımsaklı, Akköy, Bayramhacı, Kovalı, Ağçaşar barajları gibi akarsu yataklarında görev icra etmektedir. Komşu illerin baraj ve göllerinde valiliklerinin talepleri halinde destek verilmektedir. "

Kayseri halkının jandarma teşkilatına yakınlık gösterdiğini ifade eden Öte, timin yeni kurulmuş olmasına rağmen yöre halkından büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Astsubay Çavuş Ali Öte, Asayiş Bot Timi'nin kurulması ile tatlı su alanlarında daha etkin hizmet verme amaç ve gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.

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