Dolar
35.43
Euro
36.50
Altın
2,681.05
ETH/USDT
3,309.40
BTC/USDT
94,980.00
BIST 100
10,020.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camisi’nde beşinci cuma namazı kılınıyor
logo
Gündem

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

Efsa Çağla Yavuz  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat'ta uygulanacak.

Sınava başvurular, 10-16 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan'da kız lisesini ziyaret etti
Van'daki Muradiye Şelalesi kısmen dondu
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-33" operasyonlarında 36 şüpheli tutuklandı

YÖKDİL/1 başvuruları başladı

2025-MSÜ başvuruları başladı

2025-MSÜ başvuruları başladı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının suikasta uğradığını açıkladı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının suikasta uğradığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet