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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 124 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Özgür Alantor   | 14.01.2022
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 124, Palandöken'de 119, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 98, Denizli'de 97, Yedi Kuyular'da 86, Davraz'da 73, Kartepe'de 71, Haserek'te 64, Saklıkent'te 55, Ergan ve Sarıkamış'ta 53, Ilgaz'da 48, Uludağ'da 45, Erciyes'te 44, Yıldız Dağı'nda 43, Kop ve Mersivan'da 37, Zigana'da 36, Konaklı ve Çambaşı'nda 35, Hazarbaba'da 25, Yıldıztepe'de 22, Muş'ta 21, Elmadağ'da 15, Akdağ'da 14 ve Murat Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.

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