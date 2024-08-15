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Katı atık depolama tesisi sayısı 94'e yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılı ilk çeyreğinde düzenli depolama tesisi sayısını 94'e çıkardıklarını ve 1248 belediyede 75,9 milyon kişiye hizmet sağladıklarını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Katı atık depolama tesisi sayısı 94'e yükseldi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, katı atık depolama tesislerimizle şehirlerimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. 2024 yılı ilk çeyreğinde düzenli depolama tesisi sayımızı 94'e çıkardık. 1248 belediyede 75,9 milyon kişiye hizmet sağlıyoruz."

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