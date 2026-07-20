KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla resmi geçit töreni yapıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolaysıyla resmi geçit töreni düzenlendi.