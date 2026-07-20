KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla resmi geçit töreni yapıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolaysıyla resmi geçit töreni düzenlendi.
Mehmet Kemal Firik
20 Temmuz 2026•Güncelleme: 20 Temmuz 2026
LEFKOŞA
Başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılan resmi geçit törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, konuk bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ile Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen heyetler katıldı.
İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın tören birliklerini denetleyip, halkın bayramını kutlamasıyla devam etti.
Karşılıklı mesaj teatisinin ardından Yavuz Çıkarma Plajı’ndan sporcu gençler tarafından tören alanına getirilen bayrakların Erhürman’a sunulmasının ardından konuşmalara geçildi.
Törende, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.
Resmi geçit töreninde, askeri birliklerin geçişinin yanı sıra Türk savaş uçakları ile askeri helikopterler alanın üzerinden uçuş yaptı.