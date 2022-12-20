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Gündem

Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar ve sis görülüyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Özgür Alantor   | 20.12.2022
Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar ve sis görülüyor

Kastamonu

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oluyor.

Küre Dağları'nın yüksek bölgelerinde de dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Isırganlık ve Esentepe mevkisinde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle trafik ve Karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.

Bölgede zaman zaman etkili olan sis de görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.


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Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar ve sis görülüyor

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