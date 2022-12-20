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Bozkurt'ta bodrum kattaki ev ve dükkanları selden zarar gören 46 kişiye yeni evleri verildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri zarar görenler kura töreni ile yeni evlerine kavuştu.

Özgür Alantor, Ümit Yorulmaz   | 20.12.2022
Bozkurt'ta bodrum kattaki ev ve dükkanları selden zarar gören 46 kişiye yeni evleri verildi Fotoğraf: Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu

Geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan selde 46 kişinin bodrum kattaki ev ve iş yeri zarar gördü. İçişleri Bakanlığınca kamulaştırılan 46 ev ve iş yerinin yerine, farklı yerlerde TOKİ tarafından yeni daireler yapıldı.

Bozkurt Kaymakamlık binasında noter huzurunda çekilen kura ile 24 tane 2+1 daire ile 22 tane 3+1 daire hak sahiplerine verildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, zor bir sürecin sonuna yaklaşıldığını söyledi.

İlçede yoğun çalışmanın sürdüğünü anlatan Çakır, "Yağmur çamur demeden gece gündüz demeden vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi eskisinden çok daha iyi şartlarda bir Bozkurt oluşturmak için gece gündüz çalıştık ve iki ay kadar önce ürettiğimiz konutlar, işyerlerinin teslimine başladık. Biliyorsunuz sanayimizdeki dükkanlarımızın kuralarını çektik. Orada şu an esnaf arkadaşlarımız işlerini kurdular, başladılar. Çok da güzel bir ortam oluştu. İnşallah bugün de konutların ilk kura çekimini gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Çakır, çarşı merkezindeki dükkanların da bitme aşamasına yaklaştığını aktararak, "Onları da sizlere teslim ettikten sonra inşallah böyle bahar aylarıyla beraber afetin etkileri tamamen silinmiş olacak. Her bakımdan altyapısı tamamlanmış bir Bozkurt'u hep beraber izleyeceğiz. İnşallah kaldırımları, bahçe duvarlarını ilk etapta bitiririz. Asfaltımızı, parkemizi, şehirle alakalı çalışmaları da bitirerek, çok daha güzel bir Bozkurt ile hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Ben tekrar söylüyorum bu kurada bana daha iyi daire çıktı diye bir şeye kesinlikle kimse kapılmasın. Hepsi de birbirinden kıymetli ve birbirleriyle aynı, işçilik aynı, konfor aynı." diye konuştu.

Kaymakam Murat Atıcı ise Bozkurt merkezde TOKİ tarafından yapılan toplam 649 konutun birçok etabında çevre düzenlemesinin başladığına işaret ederek, "Hava durumu müsaade ettiği sürece çevre düzenlemesi tamamlanacak. TOKi tarafından yapılan 649 konutumuzu en kısa sürede dağıtacağız. Devamında bu güzel park alanlarıyla, peyzajıyla hazır olan evlerinize taşınacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Hak sahiplerinden Mustafa Demir de "Dükkanımız vardı bodrum katında sel felaketinde zarar gördü. Kamulaştırıldı. Yerine ev çıktı, mutluyum. Selde hepsi silinip gidebilirdi en azından evimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Kura çekim törenine, Vali Çakır, Kaymakam Atıcı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Muammer Yanık, AFAD Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Murat Gürsoy ve vatandaşlar katıldı.

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