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Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bilal Kahyaoğlu  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kentte 28-30 Mart arasında etkili olan kar yağışının ardından ormanlar karla kaplanırken, yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ağlı'da 2, Küre'de 3, Azdavay ve İnebolu'da beşer olmak üzere 15 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ormanlık alanların beyaz örtüyle kaplanması dronla görüntülendi.

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