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Kastamonu'da kar mücadelesi ekim ayında başladı

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar mücadelesine bu yıl erken başladı.

Özgür Alantor  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Kastamonu'da kar mücadelesi ekim ayında başladı

Kastamonu

Büyük bölümü engebeli araziden oluşan kentte mevsimin ilk kar yağışı ekim ayında gerçekleşti.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti.

Özel İdare ekipleri kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Devrekani Şenlik Radar Yolunda kar mücadelesini sürdürüyor. Yol greyderlerle açılmaya çalışılıyor.

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