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Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluşturdu

Özgür Alantor, Veysel Gezergün  | 01.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluşturdu

Kastamonu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Cide'de fırtınayla dev dalgalar oluştu.

Sahili geçen dalgalar Cide- Bartın kara yolunun Irmak Mahallesi mevkisinde su birikintilerine yol açtı. Yolun bazı bölümlerinde de kum birikti.

Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolda oluşan su birikintileri ve kumu temizlemek için çalışma yapıyor.

Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.


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